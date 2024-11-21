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Замена ATACMS: ВС США впервые запустили две высокоточные тактические ракеты PrSM залпом из установки HIMARS

Замена ATACMS: ВС США впервые запустили две высокоточные тактические ракеты PrSM залпом из установки HIMARS

Вооружённые силы США совместно с компанией Lockheed Martin впервые успешно провели залповый запуск двух новых высокоточных тактических ракет PrSM (Precision Strike Missile) из РСЗО HIMARS.

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