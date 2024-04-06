США вводят ограничения на обслуживание чипмейкеров в КНР: ASML под ударом

Вашингтон намерен запретить нидерландской компании ASML, ведущему производителю литографического оборудования для микроэлектронной промышленности, оказывать сервисное обслуживание оборудованию, экспортированному в КНР.
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