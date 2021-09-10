Вакцинация против сезонного гриппа началась в Иркутской области

Вакцинация против сезонного гриппа проводится с сентября по ноябрь. Как рассказал ректор Иркутского государственного медицинского университета Игорь Малов, по опыту предыдущих лет, эффективность вакцинации от гриппа в мире оценивается от 60% до 90%.