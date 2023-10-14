Кот нагло и бесцеремонно влез в квартиру к мужчине, но позже выяснилось, что это был вовсе не кот

Чего-чего, а того, что его в собственную квартиру не захотят пускать, Денис не ждал. Как вообще такое может случиться, если живешь один? Но на коврике перед дверью обнаружилось ободранное, грязно-серое тощее нечто, сверкающее огромными желтыми глазищами и топорщащее во все стороны когти.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии