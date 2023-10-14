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ДОСТОЙНАЯ ЖИЗНЬ НА ПЕНСИИ

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Кот нагло и бесцеремонно влез в квартиру к мужчине, но позже выяснилось, что это был вовсе не кот

Кот нагло и бесцеремонно влез в квартиру к мужчине, но позже выяснилось, что это был вовсе не кот

Чего-чего, а того, что его в собственную квартиру не захотят пускать, Денис не ждал. Как вообще такое может случиться, если живешь один? Но на коврике перед дверью обнаружилось ободранное, грязно-серое тощее нечто, сверкающее огромными желтыми глазищами и топорщащее во все стороны когти.

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Комментарии
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Евгений Сорокин
Я требую продолжения банк... пардон, сказки!
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4 час.
РС
Роза Семиренко
👍🐈‍⬛🙏🏻
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4 час.
Галина Друзина
Очень позитивный рассказ
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2 час.

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