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Хавбека «Ростова» Уткина предложили «Локомотиву» (Иван Карпов)

Хавбека «Ростова» Уткина предложили «Локомотиву» (Иван Карпов)

24-летнего центрального хавбека предложили московскому клубу агенты, сообщает инсайдер Иван Карпов. «Локомотиву» нужна замена ушедшим Антону Миранчуку и Максиму Глушенкову.

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