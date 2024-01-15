Какую недвижимость пермякам выгоднее покупать в 2024 году

В связи с ростом цен на недвижимость пермякам рекомендуют вместо квартир покупать частные дома. Индивидуальное жилищное строительство выгоднее из-за невысоких ставок по ипотеке, рассказала пермский риелтор Светлана Курина на своей странице в соцсети «ВКонтакте».