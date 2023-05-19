Военное обозрение

3 418 подписчиков

Украинский генштаб в традиционной сводке называет количество якобы сбитых российских ракет

Украинский генштаб в традиционной сводке называет количество якобы сбитых российских ракет

В течение минувших суток ВС РФ, по информации командования вооруженных сил Украины, нанесли 39 ракетных ударов по объектам различного назначения.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх