"Вызывай скорую быстрей"

"По предварительной информации 16.01.2024 г. около 9 час. 15 мин. в районе д.22 по ул.Победы пос.Новозавидовский Конаковского района Тверской области водитель а/м Ларгус совершил выезд на сторону дороги, предназначенную для встречного движения транспорта, где совершил столкновение с автобусом ПАЗ, после чего произошло столкновение а/м Тойота с а/м Ларгус.