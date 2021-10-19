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Европа пытается обесценить успехи России в сельском хозяйстве…

Европа пытается обесценить успехи России в сельском хозяйстве…

Только вчера вечером мы с вами говорили о начале продуктовой революции в Европе, где на столе у достойных донов и бюргеров появятся сверчки и мучные черви, как уже сегодня немецкие газеты обсуждают «неудачную» политику Путина на импортозамещение.

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