Европа пытается обесценить успехи России в сельском хозяйстве…

Только вчера вечером мы с вами говорили о начале продуктовой революции в Европе, где на столе у достойных донов и бюргеров появятся сверчки и мучные черви, как уже сегодня немецкие газеты обсуждают «неудачную» политику Путина на импортозамещение.
Только вчера вечером мы с вами говорили о начале продуктовой революции в Европе, где на столе у достойных донов и бюргеров появятся сверчки и мучные черви, как уже сегодня немецкие газеты обсуждают «неудачную» политику Путина на импортозамещение.
Свежие комментарии