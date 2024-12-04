С машинистом сцены Тамбовского драмтеатра произошёл несчастный случай

С машинистом сцены "Тамбовтеатра" произошёл несчастный случай. Трагедия случилась 2 декабря. 51-летний мужчина, выполняя свои обязанности во время обслуживания сцены драматического театра, почувствовал себя плохо и упал на сцену.
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