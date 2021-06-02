РЭЦ: российские поставщики надеются на открытие китайского рынка свинины

С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 июн - РИА Новости. Российские поставщики свинины очень надеются, что Китай откроет свой рынок этого мяса для них, рассказала в интервью РИА Новости глава Российского экспортного центра Вероника Никишина в преддверии ПМЭФ-2021.