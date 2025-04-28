Многодетным семьям из Владивостока передадут новые земельные участки

Многодетные семьи из Владивостока получат новые земельные участки в районе улицы Артековской, 2. Получателей определила жеребьевка, прошедшая 28 апреля, в ходе которой они доставали карточки с кадастровыми номерами из непрозрачного ящика, сообщает PRIMPRESS.