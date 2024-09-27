ЮГК не смог оспорить приостановку проведения горных работ

Арбитражный суд Челябинской области не удовлетворил иск ПАО «Южуралзолото группа компаний» (ЮГК), которое пыталось обжаловать решение Уральского управления Ростехнадзора о приостановлении деятельности на 90 суток на четырех карьерах компании.
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