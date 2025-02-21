«Активные граждане» выберут название конкурса для будущих руководителей театра

В проекте «Активный гражданин» началось голосование по выбору нового названия для всероссийского кадрового конкурса Департамента культуры Москвы Из победителей проекта сформируют кадровый резерв столичных театров.
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