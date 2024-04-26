И.о. главы Минобороны Нидерландов допустила, что Украина не сумеет победить Россию

Успехи ВС РФ на фронте посеяли серьезные сомнения в рядах западных партнеров Киева. Если раньше в Европе и в США говорили о необходимости поддержать Украину, чтобы та смогла «победить» Россию, то сегодня власти некоторых стран не верят в такой сценарий даже после одобрения Вашингтоном крупнейшей военной помощи для ВСУ.