УДО Михаила Ефремова оказалось под угрозой: что случилось

Мобильный телефон Михаила Ефремова ставит под угрозу его досрочное освобождение. Судьба условно-досрочного освобождения (УДО) Михаила Ефремова находится под угрозой после того, как в его бараке в исправительной колонии №4 в Белгородской области был обнаружен мобильный телефон с доступом в Интернет.