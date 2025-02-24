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УДО Михаила Ефремова оказалось под угрозой: что случилось

УДО Михаила Ефремова оказалось под угрозой: что случилось

Мобильный телефон Михаила Ефремова ставит под угрозу его досрочное освобождение. Судьба условно-досрочного освобождения (УДО) Михаила Ефремова находится под угрозой после того, как в его бараке в исправительной колонии №4 в Белгородской области был обнаружен мобильный телефон с доступом в Интернет.

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