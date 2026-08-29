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ТАСС

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Путин заявил о росте товарооборота между РФ и Белоруссией

Путин заявил о росте товарооборота между РФ и Белоруссией

НОВО-ОГАРЕВО, 29 августа. /ТАСС/. Товарооборот между Россией и Белоруссией с начала года вырос на 12,5%, это хорошие показатели, заявил президент России Владимир Путин.

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