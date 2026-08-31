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Яна Рудковская и Евгений Плющенко, Анна Седокова и Наиля Аскер-заде посетили концерт Мота

Яна Рудковская и Евгений Плющенко, Анна Седокова и Наиля Аскер-заде посетили концерт Мота

Яна Рудковская с мужем Евгением Плющенко и их старшим сыном Александром, Анна Седокова, Наиля Аскер-заде посетили концерт Мота в "ВТБ Арене".

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