"Ведомости": в России может резко вырасти списание грузовых вагонов с 2032 года

В России могут списать примерно 200 тысяч полувагонов по окончании срока службы в следующем десятилетии — с 2032 по 2036 год, если сохранится запрет на продление срока службы грузового вагона путем модернизации, действующий с 2016 года по инициативе "Уралвагонзавода".