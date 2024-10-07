"Ведомости": в России может резко вырасти списание грузовых вагонов с 2032 года

В России могут списать примерно 200 тысяч полувагонов по окончании срока службы в следующем десятилетии — с 2032 по 2036 год, если сохранится запрет на продление срока службы грузового вагона путем модернизации, действующий с 2016 года по инициативе "Уралвагонзавода".
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