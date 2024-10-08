Всем пенсионерам предложили выплатить 13-ю пенсию

Россиянам, получающим страховую пенсию по старости, предложили выплатить в декабре 13-ю пенсию, сообщают «Известия» со ссылкой на письмо, направленное премьер-министру РФ Михаилу Мишустину главой фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергеем Мироновым.
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