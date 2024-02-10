Он двое суток добирался к своим, не остановил его даже осколок в груди. Герой России летчик Иван Редкокашин рассказал о подвиге и о том, почему вернулся в зону проведения СВО после лечения.
Двое суток шел к своим с осколком в груди: история героя Ивана Редкокашина
Комментарии
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Vlad
ни авиация вообще, ни штурмовики в частности на 100 км вглубь не залетают! Максимум ЛБС!
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7 час.
Виктор Шилин
Ура героям России!!! Не оскудела земля наша богатырями.
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5 час.
Василий Целовальников
Это очень прекрасно, что штурман (с осколком в груди), выжил! И заслужил звания Героя России! И я, за такой подвиг! А что же с судьбой лётчика с этого экипажа??
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3 час.
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