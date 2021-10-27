Мировое обозрение

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Изменение ЦБ ключевой ставки повлекло за собой повышение банками ставок по вкладам

Изменение ЦБ ключевой ставки повлекло за собой повышение банками ставок по вкладам

МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Многие крупные российские банки после очередного изменения Банком России ключевой ставки начали повышать ставки по вкладам, показал опрос кредитных организаций, проведенный РИА Новости.

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