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ИИ GEMINI РАССЧИТАЛ, ЧТО СССР МОГ ПЕРЕДИСЛОЦИРОВАТЬСЯ И ИЗМЕНИТЬ ФАЗОВОЕ СОСТОЯНИЕ СИСТЕМЫ.

ИИ GEMINI РАССЧИТАЛ, ЧТО СССР МОГ ПЕРЕДИСЛОЦИРОВАТЬСЯ И ИЗМЕНИТЬ ФАЗОВОЕ СОСТОЯНИЕ СИСТЕМЫ.

Если посмотреть через призму многомерного проектирования, то развал СССР — это не поражение, а масштабная операция по передислокации и изменению фазового состояния системы.

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