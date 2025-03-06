Тренер "Вашингтона" Карбери: у Овечкина талант к драматизму

Главный тренер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Спенсер Карбери оценил очередную шайбу российского нападающего Александра Овечкина, которую он забросил в матче регулярного чемпионата против "Рейнджерс" (3:2 ОТ), передает сайт НХЛ.
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