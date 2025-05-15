Webbankir: почти 28% россиян уверены, что финансовые мошенники используют гипноз

Более четверти опрошенных россиян (27,7%) считают, что финансовые мошенники используют гипноз. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного платформой Webbankir, которые поступили в редакцию "Газеты.
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