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Webbankir: почти 28% россиян уверены, что финансовые мошенники используют гипноз

Webbankir: почти 28% россиян уверены, что финансовые мошенники используют гипноз

Более четверти опрошенных россиян (27,7%) считают, что финансовые мошенники используют гипноз. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного платформой Webbankir, которые поступили в редакцию "Газеты.

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