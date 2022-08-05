Политолог Орлов предложил освободить от уплаты НДФЛ работающих пенсионеров с детьми на иждивении

Политолог Антон Орлов в письме на имя главы Министерства труда и социальной защиты Антона Котякова предложил освободить пенсионеров с малолетними детьми на иждивении от уплаты НДФЛ с зарплаты.
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