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Политолог Орлов предложил освободить от уплаты НДФЛ работающих пенсионеров с детьми на иждивении

Политолог Антон Орлов в письме на имя главы Министерства труда и социальной защиты Антона Котякова предложил освободить пенсионеров с малолетними детьми на иждивении от уплаты НДФЛ с зарплаты.

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