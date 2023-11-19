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Итоги саммита АТЭС для США и Китая. Попытка сыграть в игру «мир на два»

Завершился саммит АТЭС в калифорнийском Сан-Франциско, и сейчас довольно интересно наблюдать реакцию на самых разных информационных площадках, российских в том числе.

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