Ura.ru: окружение Суровикина опровергло визит генерала армии в Кремль

Зоя Копань

Достали уже с этим генералом Суровикиным! От простых вагнеровцев было сказано, что он давал распоряжения стрелять в вагнеровцев и после этого они начали отстреливать наших летунов! И после этого его сослали в Африку! Конечно никто не умаляет его заслуги и с "драконовыми зубами", и вообще жёсткими требованиями к личному составу! Но сейчас нужен на посту министра обороны такой человек как Белоусов, который жёстко и профессионально полностью сделает аудит всей компании СВО, вовремя Путин его ставит, значит в стране средств в обрез, а генералитет жирует!