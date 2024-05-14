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Ura.ru: окружение Суровикина опровергло визит генерала армии в Кремль

Ura.ru: окружение Суровикина опровергло визит генерала армии в Кремль

Генерал армии Сергей Суровикин не приезжал в Москву и не посещал Кремль, он выполняет задачи, поставленные верховным главнокомандующим.

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Комментарии
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Зоя Копань
Достали уже с этим генералом Суровикиным! От простых вагнеровцев было сказано, что он давал распоряжения стрелять в вагнеровцев и после этого они начали отстреливать наших летунов! И после этого его сослали в Африку! Конечно никто не умаляет его заслуги и с &quot;драконовыми зубами&quot;, и вообще жёсткими требованиями к личному составу! Но сейчас нужен на посту министра обороны  такой человек как Белоусов, который жёстко и профессионально полностью сделает аудит всей компании СВО, вовремя Путин его ставит, значит в стране средств в обрез, а генералитет  жирует!
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