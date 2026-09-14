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Федорищев назвал промышленность приоритетом для развития Самарской области

Федорищев назвал промышленность приоритетом для развития Самарской области

САМАРА, 14 сентября, ФедералПресс. Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев и председатель правления ПАО «НОВАТЭК» Леонид Михельсон провели рабочую встречу с руководителями крупнейших промышленных предприятий региона.

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