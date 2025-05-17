«Ненавижу ВАР. Это смешно, когда арбитр смотрит его по 10 раз. Болельщики хотят видеть интенсивность, игру туда-сюда». Хавбек «Пэласа» Хьюз о видеоповторах

«Ненавижу ВАР. Просто ненавижу. Это смешно, когда арбитр смотрит повтор по 10 раз. Понятно, что есть грань в контексте нарушения против соперника, но я думаю, что 90% нарушений, из-за которых дают красные карточки, субъективны.