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У берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 6 баллов

У берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 6 баллов

В 445 километрах от Петропавловска-Камчатского было зафиксировано землетрясение магнитудой 6 баллов. Соответствующая информация содержится на сайте Камчатского филиала Единой геофизической службы РАН.

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