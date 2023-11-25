Пассажир иномарки погиб в результате столкновения с камнем в Усть-Илимском районе

Авария произошла 24 ноября около шести часов вечера на одной из улиц поселка Эдучанка. 45-летний водитель «Toyota Avensis», не справился с управлением, съехал с проезжей части и налетел на камень, сообщает ГУ МВД по Иркутской области.
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