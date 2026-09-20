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МОСИНФОРМ

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Горбенко: Москва создает все условия для выполнения нормативов ГТО

Горбенко: Москва создает все условия для выполнения нормативов ГТО

19 сентября на территории спорткомплекса «Москвич» состоялся Осенний фестиваль ГТО, а также суперфинал проекта «ГТО в Москве», каждый желающий старше шести лет мог пройти испытания на получение знака отличия, всего за день участие приняли 1,5 тысячи человек.

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