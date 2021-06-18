Происшествия

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Малолетняя девочка, ее мама и еще несколько граждан, оказавшиеся в плену водной стихии, спасены сотрудниками полиции в Ялте

Малолетняя девочка, ее мама и еще несколько граждан, оказавшиеся в плену водной стихии, спасены сотрудниками полиции в Ялте

В Ялте сотрудники полиции, несущие службу на улицах города в период Чрезвычайной ситуации, связанной с подтоплением города, спасли из водного потока малолетнюю девочку.

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