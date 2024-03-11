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«Для многих мужчин ты терапевт в стрингах!»: откровения танцовщицы на шесте

Как живется стриптизерше? И как быть, если она состоит в отношениях? Некоторые профессии порицаются в обществе напрасно — знала ли ты, что стриптиз вовсе не означает последующий секс? Впрочем, пусть наша героиня расскажет обо всем сама.

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