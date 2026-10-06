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Иркутск Сегодня

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Прокуратура заставила школу в Катангском районе доплатить учителю 190 тысяч рублей

Прокуратура Катангского района восстановила трудовые права педагога одной из местных школ. Учитель пожаловался на неполную выплату зарплаты, и проверка подтвердила его слова.

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