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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Данило не хочет в «Зенит». Отступные хавбека «Ботафого» – 20 млн евро, но петербуржцы предложили больше – чтобы разделить выплаты на несколько частей (Раиса Симплисио)

«Зенит» готов заплатить за Данило больше суммы отступных. Как сообщает журналистка Goal Brasil Раиса Симплисио, в контракте полузащитника «Ботафого» есть пункт об отступных для иностранных клубов в размере 20 млн евро.

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