Суарес вошел в заявку «Интер Майами» на матч MLS с «Чикаго», Месси не сыграет

Пресс-служба «Интер Майами» опубликовала стартовый состав и список резервистов на матч регулярного чемпионата MLS с «Чикаго Файр».
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