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Царьград

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Бербок и её команда пошли по пути фашистов. Захарова привела неоспоримые доказательства

Бербок и её команда пошли по пути фашистов. Захарова привела неоспоримые доказательства

Глава МИД Германии Анналена Бербок и её команда в год 80-летия Победы пошли по пути фашистов. Официальный представитель русского МИД Мария Захарова привела неоспоримые доказательства: не только цифры, но и прямые цитаты.

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