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Вузы Ивановской области отменяют занятия

Вузы Ивановской области отменяют занятия

Минобразования рекомендовало учебным заведениям перевести студентов на дистанционное обучение.В связи с терактом в подмосковном "Крокус сити холл" министерство образования рекомендовало перевести студентов очной формы обучения на дистанционку.

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