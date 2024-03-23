Вузы Ивановской области отменяют занятия

Минобразования рекомендовало учебным заведениям перевести студентов на дистанционное обучение.В связи с терактом в подмосковном "Крокус сити холл" министерство образования рекомендовало перевести студентов очной формы обучения на дистанционку.
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