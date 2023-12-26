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Представитель ООН назвала события в больнице Аль-Акса в Газе «абсолютной бойней»

Представитель ООН назвала события в больнице Аль-Акса в Газе «абсолютной бойней»

Действия армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в больнице Аль-Акса в городе Газа были крайне жёсткими. Представитель ООН Джемм Коннелл, работающая в управлении организации по гуманитарным вопросам, назвала эти события «абсолютной бойней».

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