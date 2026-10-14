«Объединённая вагонная компания» по итогам первого полугодия 2026 года зафиксировала 515 млн рублей выручки от услуг железнодорожных перевозок и операционного лизинга, сообщили ROLLINGSTOCK.
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