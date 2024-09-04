«Хуже, чем броня для лошади»: единственное дополнение к Age of Mythology: Retold старто...

«Хуже, чем броня для лошади»: единственное дополнение к Age of Mythology: Retold стартовало в Steam с «очень отрицательными» отзывамиНе успела мифологическая стратегия Age of Mythology: Retold заслужить признание критиков и попасть на прилавки цифровых магазинов, как уже стала эпицентром небольшого скандала.
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