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Мальчик в пузыре: дюжина лет в ожидании смерти

Мальчик в пузыре: дюжина лет в ожидании смерти

Этот случай очень важен в истории медицины — и не только из-за печальной судьбы мальчика Дэвида Филлипа Веттера, но и из-за огромной цепочки этических проблем, которые она ставит и на которые до сих пор нет однозначного ответа.

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