Вашингтон готов обсудить с Москвой ядерные риски без привязки к Украине

США готовы к обсуждению с Россией вопроса ядерных рисков и контролю над вооружениями безотносительно с ситуацией на Украине, сообщает 21 июня РИА Новости, ссылаясь на Совет национальной безопасности (СНБ) США.
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