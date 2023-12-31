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На новый год 2024: солдатам СВО и защитникам России

На новый год 2024: солдатам СВО и защитникам России

Ребята на СВО отметят Новый год. Главное, чтобы вернулись домой! 27.12.2023 Беглицкая школа совместно с администрацией посёлка отправили посылки для участников СВО в Бахмут, завтра второй рейс для ребят СВО Беглица.

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