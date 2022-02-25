Макс Топор приехал на бой со своим бывшим тренером

Российский боец ММА Максим Щербаков, или Макс Топор прибыл в Vegas City Hall. Там уже начался первый турнир Суперсессии «Бойцовского клуба РЕН ТВ», в рамках которого Топор проведет бой на голых кулаках со своим бывшим тренером Альбертом Кармазяном.