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Макс Топор приехал на бой со своим бывшим тренером

Макс Топор приехал на бой со своим бывшим тренером

Российский боец ММА Максим Щербаков, или Макс Топор прибыл в Vegas City Hall. Там уже начался первый турнир Суперсессии «Бойцовского клуба РЕН ТВ», в рамках которого Топор проведет бой на голых кулаках со своим бывшим тренером Альбертом Кармазяном.

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