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Пресс-​бюро Службы внешней разведки Российской Федерации

Пресс-​бюро Службы внешней разведки Российской Федерации

ДМИТРИЙ  СМИРНОВ Пресс-бюро Службы внешней разведки России: ✔️По поступающим в СВР данным, украинские спецслужбы при содействии своих западных кураторов в ближайшее время готовятся осуществить серию резонансных антироссийских провокаций.

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Комментарии
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лл
лина любимцева
Гитлеровцы, ТОЖЕ использовали провокацию на границе как предлог напасть на дружественную им тогда Польшу.  Так что, &quot;ничто не ново под Луной&quot;. Запад всегда был коварен, подл и лжив.  ......Храни Господь наши спецслужбы!!!  С кем им приходится иметь дело...
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