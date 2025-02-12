ДМИТРИЙ СМИРНОВ Пресс-бюро Службы внешней разведки России: ✔️По поступающим в СВР данным, украинские спецслужбы при содействии своих западных кураторов в ближайшее время готовятся осуществить серию резонансных антироссийских провокаций.
Пресс-бюро Службы внешней разведки Российской Федерации
Комментарии
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лл
лина любимцева
Гитлеровцы, ТОЖЕ использовали провокацию на границе как предлог напасть на дружественную им тогда Польшу. Так что, "ничто не ново под Луной". Запад всегда был коварен, подл и лжив. ......Храни Господь наши спецслужбы!!! С кем им приходится иметь дело...
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