Пресс-​бюро Службы внешней разведки Российской Федерации

лл

лина любимцева

Гитлеровцы, ТОЖЕ использовали провокацию на границе как предлог напасть на дружественную им тогда Польшу. Так что, "ничто не ново под Луной". Запад всегда был коварен, подл и лжив. ......Храни Господь наши спецслужбы!!! С кем им приходится иметь дело...