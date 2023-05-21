Эрнест Валеев: Лесоохрана в России недостаточно эффективна

Повлиять на естественные природные причины возникновения лесных пожаров невозможно, поэтому основной упор нужно делать на профилактику и развитие добровольных пожарных дружин, а также строже следить за исполнением противопожарных мероприятий.
Повлиять на естественные природные причины возникновения лесных пожаров невозможно, поэтому основной упор нужно делать на профилактику и развитие добровольных пожарных дружин, а также строже следить за исполнением противопожарных мероприятий.
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