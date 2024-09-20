Философ Дугин: ЕС официально объявил России войну

Философ, общественный и политический деятель, директор Института Tsargrad.tv Александр Дугин прокомментировал принятую Европарламентом резолюцию, призывающую разрешить удары западными дальнобойными ракетами вглубь России.
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